Fenerbahçe Nicolas Castillo'yu transfer ediyor

Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor...

NTV Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler Benfica forması giyen Nicolas Castillo ile imza aşamasına geldi.

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KİRALIK OLARAK GELECEK

Benfica ve Castillo ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe, Şilili futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak.

Geçen sezon Meksika Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Castillo, bu sezon transfer olduğu Benfica'da forma şansı bulamamıştı.

SLİMANİ YOLCU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Islam Slimani'nin bazı kulüplerle temasta olduğunu söylemiş ve Cezayirli futbolcunun ayrılabileceğinin mesajını vermişti.

Yanal, “Islam Slimani’yi beğenmezsiniz beğenirsiniz ama İngiltere'de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı tutmadı. Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var. Birkaç görüşmesi var onları gerçekleştirsin. Türkiye'de de görüşmeleri var. Fenerbahçe’yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı. Gereken her şeyi başkanımızla planladık. Taraftarların bu dönemde öfkesini anlıyorum. Çok zor bir dönem geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.