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Fenerbahçe, Obradovic ile anlaştı

Fenerbahçe'de, Obradovic belirsizliği ortadan kalktı. Sarı-lacivertli yönetim, Sırp koç ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe, Obradovic ile anlaştı
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Sarı-lacivertli takımı üst üste 5 sezon Euroleague’de final-four’a taşıyan ve bir kez de şampiyon yapan Obradovic, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi.

Bir süredir başarılı antrenörle görüşmelerini sürdüren yönetimin, Obra'yı ikna ettiği öğrenildi.

2+1 YILLIK

60 yaşındaki çalıştırıcı, kısa süre içerisinde 2+1 yıllık sözleşmeye imza alacak.

İSKELET BOZULMAYACAK

Takımın iskeletini oluşturan isimleri kadroda tutacak olan Kanarya, bu basketbolcuların yanına genç oyuncuları monte ederek yeniden Avrupa'da zirveye çıkmayı hedefliyor.

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