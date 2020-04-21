Fenerbahçe, Obradovic ile anlaştı

Sarı-lacivertli takımı üst üste 5 sezon Euroleague’de final-four’a taşıyan ve bir kez de şampiyon yapan Obradovic, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi.

Bir süredir başarılı antrenörle görüşmelerini sürdüren yönetimin, Obra'yı ikna ettiği öğrenildi.

2+1 YILLIK

60 yaşındaki çalıştırıcı, kısa süre içerisinde 2+1 yıllık sözleşmeye imza alacak.

İSKELET BOZULMAYACAK

Takımın iskeletini oluşturan isimleri kadroda tutacak olan Kanarya, bu basketbolcuların yanına genç oyuncuları monte ederek yeniden Avrupa'da zirveye çıkmayı hedefliyor.