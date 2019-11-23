Fenerbahçe Obradovic'i bırakmayacak

Kariyerinde 9 Euroleague şampiyonluğu bulunan ve Avrupa'nın en iyi koçu olarak kabul edilen Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe'deki geleceği ilk kez tartışılmaya başlandı.

Bu sezon Euroleague'in 9. haftasında 7. mağlubiyetini alan sarı-lacivertlilerde, kötü gidişat henüz durdurulabilmiş değil.

ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER OBRADOVİC'E GÜVENİYOR

Sezona kötü başlangıç yapan ve şu ana kadar eski formundan uzak bir görüntü sergileyen Fenerbahçe'de yönetim, 59 yaşındaki deneyimli koça olan desteklerini tereddütsüz sürdürüyor.

Sarı-Lacivertli idarecilerin, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sırp çalıştırıcı ile 2+1 yıllık bir anlaşma sağladığı öğrenildi.

Basketbol takımının yoğun maç programının ardından imza töreninin basın karşısında gerçekleştirileceği öğrenildi.

KARİYERİNİN EN KÖTÜ SEZON BAŞLANGICI

Daha önce Zeljko Obradovic'in kariyerinde böyle kötü bir sezon başlangıcı olmamıştı.

Avrupa basketbolunun efsane ismi, en son 2005 yılında Panathinaikos'un başında ilk 9 haftada 5 galibiyetle sezona başlamış, buna rağmen Dörtlü Finale kalmayı başarmıştı.