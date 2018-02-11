Fenerbahçe Oğuzhan Can'ı transfer etti

Fenerbahçe, ara transfer döneminin son gününde kadrosunu genç bir futbolcuyla güçlendirdi. FSV Duisburg'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Can'ı alan sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu öncelikle U21 takımında değerlendirip, gelişimini izleyecek.

Kadrosunda birçok Türk kökenli futbolcuyu da barındıran FSV Duisburg'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Can 10 numara pozisyonunda oynuyor.

ANTALYA'DA KEŞFEDİLDİ

Aynı zamanda bir Fenerbahçe taraftarı olan Oğuzhan, "Kendimi harika hissediyorum. Çocukluğumdan beri tuttuğum takımın formasını giyecek olmak gurur verici" diye konuştu.

Mesut Özil hayranı olan genç futbolcu, geçmişte yıldız futbolcuyla bir araya gelme fırsatı da bulmuştu.

FSV Duisburg'un geçtiğimiz haftalarda Antalya'daki kampında yaptığı maçlar oyuncunun kaderini belirledi. Shakhtar Donetsk U21 ve Serik Belediyespor karşısında harikalar yaratan futbolcu dikkatleri üzerine çekti. Oğuzhan bununla ilgili, "Kampın bitiminde Fenerbahçe’nin benimle ilgilendiğini duyduğumda çok şaşırdım" dedi.

FSV Duisburg Kulüp Başkanı Ayar, "Bu Oğuzhan için müthiş bir fırsattı. Dolayısıyla kendisine engel olmak istemedik, önünü açtık. Böyle bir fırsat hayatta iki kez gelmez" diye konuştu.

Fenerbahçe daha önce İsveç'ten 18 yaşındaki defans oyuncusu Andreas Kilit, Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç, Eljif Elmas gibi genç oyuncuları kadrosuna kattı.