Fenerbahçe, Oğuzhan için teklif yapacak

Beşiktaş cephesinde Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesinin uzatıldığına dair söylentiler olsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Milli futbolcu ile siyah-beyazlı ekip arasında maaş konusunda pazarlıkların devam ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin de başarılı oyuncuyu istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE OĞUZHAN'I İSTİYOR

Bu sezon Beşiktaş formasıyla hayal kırıklığı yaratan ve zaman zaman taraftarlar tarafından ıslıklanan Oğuzhan'ı İngiliz ekiplerinin istediği biliniyor. Cenk'in formasını giydiği Everton başta olmak üzere Newcastle United'ın da ısrarcı olduğu haberleri İngiliz basınında yer alırken, sarı-lacivertli ekibin de devrede olduğu aktarıldı.

Sözleşmesi 31 Mayıs 2018'de bitecek Oğuzhan Özyakup'un sarı-lacivertli ekibin takibinde olduğunu belirten Milliyet'in Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ, "Fenerbahçe, Oğuzhan ile ailesi aracılığıyla çok yakın temas kurmaya çalışıyor. Burada Beşiktaş yönetiminin Oğuzhan'a vereceği ücret önemli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Lens'i alan Beşiktaş yönetiminden Oğuzhan'ı alarak rövanşı almak istiyor.