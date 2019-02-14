Fenerbahçe Oğuzhan'ın peşinde

İki sene üst üste kazanılan şampiyonlukta aslan payına sahip olan Oğuzhan Özyakup, son iki sezonda düşüşe geçti.

Zaman zaman siyah-beyazlı taraftarlarla tartışma yaşayan kaptan, son haftalarda yedek kulübesine hapsoldu.

Beşiktaş'ta mutsuz günler geçiren 26 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe'nin talip olduğu öğrenildi.

NABIZ YOKLANDI

Tolgay Arslan'ın ardından Oğuzhan'ı da kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtildi.

İlk olarak Oğuzhan'ın menajeri ve yakın arkadaşlarıyla görüşen Kanarya'nın şimdilik nabız yokladığı ifade edildi.

Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Özyakup'un nasıl bir karar vereceği merak konusu.