Fenerbahçe Olimpia Milano'yu deplasmanda yendi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta maçında AX Armani Exchange Olimpia Milano'ya konuk oldu. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko; karşılaşmayı 104-90 kazanarak 24. galibiyetine imza attı.

OBRADOVİC BU SEFER FARKLI 5'Lİ SEÇTİ

Fenerbahçe Beko'da Ali Muhammed 23, Nikola Kalinic 22, Erick Green ile Luigi Datome de 12’şer, Melih Mahmutoğlu da 10 sayıyla galibiyete önemli katkı yaptı.

Mediolanum Forum'da oynanan mücadeleye Fenerbahçe Beko; Nicolo Melli, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed, Nikola Kalinic, Erick Green beşiyle başladı.

PLAY-OFF'U EN ERKEN GARANTİLEYEN TAKIM ÜNVANI

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında çeyrek final bileti alarak organizasyon tarihinde play-off'u en erken garantileyen takım unvanına sahip olan Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi karşısında aldığı galibiyetle de normal sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi.