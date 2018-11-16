Fenerbahçe, Olympiacos'u devirdi

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda Yunan devi Olympiacos ile karşı karşıya geldi.

İLK ÇEYREK

Nigel Williams-Goss ile Olympiacos maça etkili başlarken temsilcimiz Sloukas liderliğinde oyunda etkili olmayı başardı ve ilk 5 dakikalık bölüm 8-8 eşitlikle geçildi. Kalinic ve Sloukas ile etkili oyununu sürdüren temsilcimiz, 3:19 kala 10-16'lık skorla üstün olan taraftı. Sonrasında Printezis ile etkili olan ev sahibi ekip, son dakikaya girilirken skoru 18-19'a getirdi. Çeyreği ise temsilcimiz 18-21 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREK

İkinci çeyreğe Axel Toupane'ın sayılarıyla etkili başlayan Olympiacos, ilk 5 dakika geçilirken 35-27 üstün olan taraftı. Sonrasında Melih'ten üst üste üçlükler bulan temsilcimiz, 2:44 kala da Sloukas'ın basketiyle skoru 35-35'e getirdi. Fenerbahçe, serisini devam ettirerek son dakikaya girerken 35-39'luk üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Olympiacos'un sayılarıyla ilk yarı 39-39 sona erdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde skordaki denge korunurken ilk 5 dakikalık bölüm 45-43 geçildi. Sonrasında Papanikolaou ve Bogris ile etkili olan ev sahibi ekip, 1:56 kala skoru 53-47 yaptı. Çeyrek de 53-50 Olympiacos üstünlüğüyle sona erdi.

SON ÇEYREK

Son çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe, 7:44 kala 55-58 öne geçse de çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü 60-60 eşitlikle geçildi. Sonrasında Olympiacos, 62-60 üstünlüğü yakalasa da Kalinic ve Melih'in sayılarıyla Fenerbahçe, 3:17 kala 62-65 öne geçmeyi başardı. Son bölümde Sloukas liderliğinde etkili olmayı başaran temsilcimiz, son dakikaya girerken 69-73'lük üstünlüğü yakaladı. Son 7 saniyeye 72-73 Fenerbahçe üstünlüğü ve Olympiacos üstünlüğüyle girildi fakat ev sahibi şansı değerlendiremeyince temsilcimiz, maçtan 72-73 galip ayrıldı.

7. MAÇTA 6. GALİBİYET

Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe, 7. maçında 6. galibiyetini elde ederken Olympiacos ise 4. mağlubiyetini aldı.

Olympiacos'ta Kostas Papanikolaou 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Nigel Williams-Goss 13, Georgios Printezis 10 sayıyla oynadı.

Temsilcimizde Kostas Sloukas 20 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ile yıldızlaşırken Nikola Kalinic 16, Melih Mahmutoğlu 12 sayı üretti.