Fenerbahçe-Osmanlıspor - CANLI SKOR

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GOL... 60' Fenerbahçe 2-0 Osmanlıspor (Soldado)

Rakip yarı alanın ortalarında topu kapan Giuliano nefis hareketlerle içeri sokuldu ve penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı, direkten dönen topu Soldado tamamladı.



GOL... 54' Fenerbahçe 1-0 Osmanlıspor (Skrtel)

Valbuena'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Skrtel kafayı vurdu. Yardımcı hakem, kaleci Karcemarskas'ın kucağında kalan topun çizgiyi geçtiğini işaret etti ve hakem de ona uyarak golü verdi

48' Maçın başından bu yana ilk organize atak Fenerbahçe'den geldi. Mehmet Topal'ın pasıyla sağdan içeri sokulan Şener topu Giuliano'ya bıraktı. Brezilyalının gelişine şutunda top üstten auta gitti.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Osmanlıspor

42' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta kale alanına doğru tehlikeli biçimde gelen topu Ceyhun'dan önce Volkan yumruklarıyla uzaklaştırdı.

40' Faul düdüklerinin sayısı giderek artıyor. Hem bunun hem de çok sayıdaki pas hatasının etkisiyle tempo oldukça düşüyor.

35' Alper'in pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Şener'in bekletmeden yaptığı ortada savunmadan seken topa Josef sert vurdu, top yine defanstan döndü.

30' Alper'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Skrtel'in şutu Neustadter'den sekip kaleci Karcemarskas'da kaldı.

24' Soldado'nun serbest vuruştan kaleye yolladığı top üstten farklı şekilde auta gitti.

19' Alper Potuk sağ kanattan son çizgiye inmek isterken Pinto'nun müdahalesiyle yerde kaldı, Fenerbahçe taç çizgisi önünden serbest vuruş kazandı.

15' Josef de Souza hafif sol çaprazdan kaleye uzak bir mesafeden sert vurdu, top direğin hemen yanından auta çıktı.

10' Regattin'in derinlemesine pasıyla Umar savunma arkasına sarktı, tehlikeyi sezen Volkan ceza alanı dışına kadar açılıp topu uzaklaştırdı ancak öncesinde zaten ofsayt bayrağı havadaydı.

7' Fenerbahçe yarı alanında Mehmet Topal'la girdiği ikili mücadelede Serdar Gürler yerde kalmıştı, onun sakatlığı nedeniyle bir süre duraklayan oyun şimdi yeniden başladı.

3' Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in taşıdığı topu Alper ortaladı. Savunmadan dönen topu Alper yeniden ortaya çevirdi, Şener'in dokunuşunda meşin yuvarlak kornere çıktı.

1' Maç başladı

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Giuliano, Soldado

Osmanlıspor: Karcemarskas, Yalçın, Ceyhun, Pinto, Anıl, Muhammed, Musa, Umar, Serdar, Regattin, Mehmet Batdal