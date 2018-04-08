Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

F.BAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde geçen hafta Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yenen sarı-lacivertliler, 51 puanla 4. sırada bulunuyor. Sahasındaki son 2 maçı kazanamayan ve 5 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına tutunmak için seyircisi önünde bu sefer galip gelerek iddiasını devam ettirmeye çalışacak.

Düşme hattının bir basamak yukarısında 28 puanla 15. sırada bulunan Osmanlıspor ise son 5 maçını kaybetmedi. Söz konusu dönemde başkent ekibi, 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. İki takım arasından sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Fenerbahçe'de sakatlığı tam düzelmeyen Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Aatıf Chahechouhe, Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan, sarı-lacivertlilerde sarı kart ceza sınırında bulunan Roberto Soldado ile İsmail Köybaşı, maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal Dirar, Giuliano, Alper, Soldado

Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Lumanza Serdar, Regattin, Umar, Mehmet