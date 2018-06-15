Fenerbahçe Ospina'nın peşinde

Arsenal ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve bir türlü istediği forma şansını bulamayan Ospina'yı makul ücretler çerçevesinde kadroya katmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler, bu konuda Damien Comolli’nin Arsenal ile olan ilişkilerine de güveniyor.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bleacher Report adlı internet sitesinin ünlü yazarı Dean Jones, Sarı Kanarya'nın Arsenal'da forma giyen David Ospina'yı transfer etmeye çok yakın olduğunu yazdı.
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YÜKSEK İHTİMAL DEDİ
İngiliz gazeteci, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "David Ospina, Fenerbahçe'ye gitme fikrine açık. Transferin bu yaz bitmesi yüksek ihtimal." ifadelerini kullandı.