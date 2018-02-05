Fenerbahçe Ozan Tufan'a lisans çıkardı

Fenerbahçe, İngiltere'ye transferi son gün gerçekleşmeyen Ozan Tufan'a lisans çıkardı.
OZAN TUFAN TFF'YA BİLDİRİLDİ
TFF'ye bildirilen listede Feyenoord'a transfer olan Van Persie'nin yerine Eljif Elmas kadroya dahil edildi. Aykut Kocaman tarafından yeniden takıma alınıp alınmayacağı merak edilen Ozan Tufan'a lisans çıkarılmasının ardından oyuncunun takıma dahil olması bekleniyor.
Öte yandan Aykut Kocaman Gençlerbirliği maçı sonrası Ozan Tufan'ın affedilip takıma geri dönebileceğini ifade etmişti.