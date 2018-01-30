Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı gönderiyor

Antrenmanlarda çalışmayıp Aykut Kocaman'ın istediği düzeye gelemeyen Ozan Tufan, tecrübeli hoca tarafından uzun süre oynatılmamıştı. Ardından Alper Potuk'la birlikte 2 kızla görüntülenen Ozan, sarı-lacivertli ekibin Antalya kampına alınmamıştı.
İSPANYA'YA TRANSFER OLACAK
Hakkında transfer iddiaları olan Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'yle yolları resmen ayrılıyor. Milli futbolcu kulüp binasında yönetimle görüşüyor. Ozan Tufan'la yollar resmen ayrılacak.
İspanya'dan teklifler alan Ozan Tufan'ın İspanyolca dersleri almaya başladığı basına yansımıştı. Transfer dönemi yarın (31 Ocak) kapanacak, Ozan'ın ara transfer kapanmadan İspanya'nın yolunu tutacak.
Fenerbahçe yönetimiyle, Ozan Tufan arasında yapılan görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.
Alper Potuk ve Ozan Tufan yakalandı