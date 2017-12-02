Fenerbahçe Ozan'ı kiralık olarak gönderecek

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kiralanması gündemde...

Sarı-lacivertli yönetim, Ozan’ın bir sezon La Liga’da oynayarak Bruma’nın kaydettiği gibi bir aşama kaydedeceğini düşündüğü için genç oyuncuyu satmak değil kiralamak istiyor.

EN BÜYÜK ADAY DEPORTİVO

Deportivo bir numaralı aday. Menajerler Sociedad ve Celta gibi takımlardan da teklif getirebileceklerini iletiyor.

Fakat bu takımlar kiralama bedeli ödemeye yanaşan ekipler değil.

İSPANYOLCA ÖĞRENMEYE BAŞLAMIŞTI

Ozan, geçtiğimiz günlerde İspanyolca öğrenmeye başladığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.