Fenerbahçe Ozan'ın yerine İrfan Can'ı alıyor

İkinci yarı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda İrfan Can'a teklif götürdü.

AYKUT KOCAMAN İRFAN'I İSTEDİ

Tecrübeli teknik adam her ne kadar mevcut kadronun çok güçlü olduğunu söyleyip şampiyonluk inancını vurgulasa da özellikle Ozan’ın yerine yeni bir isim istediği aşikâr. Bu doğrultuda ön plana çıkan isim ise Başakşehir’de fazla şans bulamayan İrfan Can Kahveci.

Merkez orta saha ve on numara pozisyonlarının yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki oyuncu için Aykut Kocaman'ın onay vermesi üzerine teklif yapan sarı-lacivertliler İrfan'la el sıkıştı, Başakşehir'in cevabını bekliyor.

Transferde son kararı Abdullah Avcı verecek.