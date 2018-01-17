Fenerbahçe, Panathinaikos'tan rövanşı aldı Fenerbahçe Doğuş, sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konul etti ve bu sezon deplasmanda mağlup olduğu rakibini Ataşehir'de 67-62 devirdi. 17.01.2018 - 22:51