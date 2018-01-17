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Fenerbahçe, Panathinaikos'tan rövanşı aldı

Fenerbahçe Doğuş, sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konul etti ve bu sezon deplasmanda mağlup olduğu rakibini Ataşehir'de 67-62 devirdi.

Fenerbahçe, Panathinaikos'tan rövanşı aldı
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 20-18 önde geçti.

2. çeyrekte tempoyu artıran Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 35-30 önde kapattı. 3.periyotta Panathinaikos yeniden oyun hakimiyetini eline alırken, maçın final bölümüne 50-47'lik Panathinaikos üstünlüğü ile girildi.

FENERBAHÇE PARKEDEN GALİP AYRILDI

Son periyotta rakibine yalnızca 12 sayı üretme fırsatı veren sarı-lacivertliler, parkeden 67-62 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 12'nci galibiyetini alırken, Panathinaikos 6'ncı mağlubiyetini tattı.

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