Fenerbahçe, Panathinaikos'tan rövanşı aldı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 20-18 önde geçti.
2. çeyrekte tempoyu artıran Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 35-30 önde kapattı. 3.periyotta Panathinaikos yeniden oyun hakimiyetini eline alırken, maçın final bölümüne 50-47'lik Panathinaikos üstünlüğü ile girildi.
FENERBAHÇE PARKEDEN GALİP AYRILDI
Son periyotta rakibine yalnızca 12 sayı üretme fırsatı veren sarı-lacivertliler, parkeden 67-62 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 12'nci galibiyetini alırken, Panathinaikos 6'ncı mağlubiyetini tattı.
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