Fenerbahçe, Panathinaikos'u devirdi

Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 18-12 önde geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 35-33 üstün gitti. Son periyoda rakibi karşısında 56-52 önde giren sarı-lacivertli ekip, salondan 81-69'luk skorla galip ayrıldı.

SON 5 DEPLASMANDA KAZANDIK

THY Euroleague'de bu sezonki 10. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli ekip, 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'e 89-83 yenildiği karşılaşmadan sonra üst üste 7. kez kazandı.

Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, Baskonia, Olimpiakos, Maccabi Tel Aviv ve Barcelona deplasmanlarından sonra Panathinaikos'u da dış sahada mağlup etmeyi başardı. Panathinaikos ise 6. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe'de Nikola Kalinic 18 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle maçın oyuncusu seçildi. Jan Vesely de 15 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Lauvergne de 16 sayı üretti. Panathinaikos'un en skoreri ise 14 sayı atan Nick Calathes oldu.