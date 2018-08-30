Fenerbahçe pas çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 1 Eylül Cumartesi günü sahasında Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenmana futbolcuların, çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi. Üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla süren antrenmanın, çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Öte yandan antrenman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla teknik heyet ve futbolcular, Türk bayrağı ile poz verdi.