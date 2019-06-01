Fenerbahçe Patrick'in peşinde

Şili'de yayın yapan CDF adlı televizyon kanalı, resmi internet sitesi aracılığıyla okuyucularıyla paylaştığı haberde Fenerbahçe'nin Internacional'den Patrick ile ilgilendiğini yazdı.

FENERBAHÇE OLANAK SAĞLAYACAK

Haberde Brezilya'nın Internacional takımının Leverkusen'de forma giyen Şilili oyuncu Charles Aranguiz ile ilgilendiği belirtilirken Fenerbahçe'nin de bu transfere Patrick'i alarak olanak sağlayabileceği aktarıldı.

Internacional, Patrick'i 8 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye satmayı planlarken gelen parayla da eski oyuncusu Aranguiz'i kadroya katmayı deneyecek.

Daha önce menajerinin Internacional'in ikinci başkanı Roberto Melo ile bir görüşme gerçekleştirdiğini doğrulayan Aranguiz, iki ay evvel de kariyerine Leverkusen'de devam etmesinin çok zor olduğunu ifade etmişti.

ALEX İKNA EDECEK

2018'de de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Patrick'in transferinde sarı-laciverlilerin efsane ismi Alex de Souza'nın aracılık yaptığı belirtiliyor.