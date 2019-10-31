Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe PFDK'da

Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu maçında "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yorum Yap

Fenerbahçe PFDK'da

Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek 5. tura yükselmişti.

Bu karşılaşmada tribünlerde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, merdiven boşluklarını boş bırakmadığı için kulüp PFDK'ya sevk edildi.

İşte yapılan açıklama:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DİĞER SEVKLER İÇİN TIKLAYINIZ...

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM