Fenerbahçe PFDK'da

2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın güvenlik önlemlerini Türkiye'nin alması için iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun getireceği yeni yabancı kuralının detayları belli olmaya başladı. Kuralın, kademeli olarak düşürüleceği ifade ediliyor.

2017 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Karavayev, sarı-lacivertli kulüp sayesinde ev sahibi olduğunu söyledi.

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Falcao tedbir amaçlı dinlendiriliyor

Aşil tendonunda ağrıları olduğu için yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Falcao, daha ciddi şekilde sakatlanmasını önlemek için bir süre daha oynatılmayacak.