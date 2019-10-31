Fenerbahçe PFDK'da

Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek 5. tura yükselmişti.
Bu karşılaşmada tribünlerde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, merdiven boşluklarını boş bırakmadığı için kulüp PFDK'ya sevk edildi.
İşte yapılan açıklama:
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.