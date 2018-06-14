Fenerbahçe, Phillip Cocu ile görüşüyor

Sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Damien Comolli anlaşmaya vardığı ismi haftasonuna kadar açıklayacak. Comolli'nin görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde yürütülürken saklanan ismin Phillip Cocu olduğu ortaya çıktı.

beIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktörlük için Phillip Cocu ile görüşüyor. Cocu'nun yardımcılığını Dirk Kuyt'un yapması bekleniyor.

PHİLLİP COCU

Phillip John William Cocu, Hollandalı eski millî futbolcu ve teknik adam. Daha önce AZ, PSV, FC Barcelona gibi takımlarda oynamıştır. Hollanda millî futbol takımı ile 101 maça çıkıp 10 gol atmıştır.

Futbol kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira Club takımında bitirmiştir. Teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında PSV Eindhoven'ın yardımcı antrenörlüğü ile başlayan Phillip Cocu, aynı zamanda Hollanda millî takımının da yardımcı antrenörlüğünü üstlenmiştir.

2012 yılına kadar bu iki görevde de bulunan teknik adam 2012-2013 sezonunda PSV Eindhoven'ın altyapı sorumluluğuna getirilmiştir. 2013 yılı haziran ayında PSV Eindhoven ile 4 yıllık anlaşma imzalayarak Dick Advocaat'ın yerine teknik direktörlüğe getirilmiştir.