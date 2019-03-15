Fenerbahçe potada Barcelona'yı 9 sayı geriden gelip yendi

İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, Juventus-Atletico Madrid maçının yıldızı Ronaldo olur demişti. Terim'in öngörüsü gerçekleşti.

Sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Karius, sezon sonunda gönderiliyor.

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, siyah-beyazlı tribünlerden gelen tepkiler sonrası devre arasında oyundan çıkmak istedi. Güneş ise bu talebe olumsuz yanıt verdi.

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş, aday kadroyu açıkladı.

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Aziz Yıldırım: Ben de bir gün konuşacağım

Aziz Yıldırım'la Diyarbakır'da bir araya gelen gazeteci Fatih Çekirge, sarı-lacivertli taraftarın Yıldırım'ın önünü kesip, "Ne olacak halimiz, bizi kurtar" dediğini aktardı.