Fenerbahçe potada Barcelona'yı 9 sayı geriden gelip yendi

26. hafta maçında sarı lacivertli temsilcimiz, Katalan ekibine karşı mücadelesinde 9 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı 88-82 kazanarak, geçen hafta Anadolu Efes'in ardından Barcelona'yı yenen ikinci Türk takımı oldu.
YİNE GERİDEN GELEREK KAZANDILAR
Futbolda Sivasspor'u 1-0'dan 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından, potada da geriye düştükleri Avrupa maçını Barcelona'ya karşı almaları, Fenerbahçe için adeta bir 'geri dönüşlerin gecesi' oldu.
Salon: Ülker
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Sreten Radovic xx, Gytis Vilius xx
Fenerbahçe Beko: Ahmet x 2, Melli xxx 13, Kalinic x 4, Ali Muhammed xxx 19, Erick Green x, Guduric x 5, Sloukas xxx 22, Melih xx 8, Datome xxx 11, Vesely x 4
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Barcelona Lassa: Heurtel xx 7, Blazic xxx 15, Oriola x 2, Pau Ribas xx 9, Tomic xxx 12, Singleton xx 12, Kuric xx 11, Claver xx 10, Pangos x 2, Seaphin x 2
Başantrenör: Svetislav Pesic
1. Periyot: 16-23 (Barcelona lehine)
Devre: 37-38 (Barcelona lehine)
3. Periyot: 52-61 (Barcelona lehine)
5 Faulle çıkanlar: Vesely, Guduric (Fenerbahçe Beko)
Diskalifiye: Svetislav Pesic (Barcelona Lassa Başantrenörü)