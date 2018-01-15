Fenerbahçe Rapaiç'in oğlunu transfer etti

Fenerbahçe'den 2018'in ilk transferi geldi. Sarı-lacivertliler, gol yollarında görev yapan 20 yaşındaki Boris Rapaiç'le 3,5 senelik sözleşme imzaladı.

SEZON SONUNA KADAR U-21'DE OYNAYACAK

Boris Rapaiç sezon sonuna kadar U-21 takımında forma giyecek. Genç oyuncu bir süredir sarı-lacivertliler tarafından deneniyordu. Aykut Kocaman'ın onayıyla takıma kazandırılan Papaiç'in gelecek sezondan itibaren A Takım'da forma giymesi bekleniyor.

Rapaiç ve oğlu son olarak Fenerbahçe Doğuş'un Ülker Arena'da Zalgiris Kaunas'la oynadığı basketbol mücadelesini izlemişti. Milan Rapaiç, Fenerbahçeli taraftarların sevgi gösterileri sonrasında gözyaşlarını tutamamıştı.