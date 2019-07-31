Fenerbahçe Real Madrid'e de yenildi

Fenerbahçe, özel bir turnuvada İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Yüksek tempoya sahne olan ve adeta bir gol düellosu haline gelen karşılaşma, Real Madrid'in 5-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı. İspanyol devi, bu sonuçla turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

OZAN'DAN NEFİS GOL

Fenerbahçe'nin gollerini 6. dakikada Garry Rodrigues, 34. dakikada Nabil Dirar ve 59. dakikada Ozan Turfan atarken, Real Madrid'in gollerini 12., 27. ve 53. dakikalarda Karim Benzema, 62. dakikada Nacho ve 80. dakikada Mariano Diaz kaydetti.

Bayern Münih maçından daha iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'de Ozan Tufan uzak mesafeden attığı golle maça damga vurmayı başardı.