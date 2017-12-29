Fenerbahçe, Real Madrid'e yenildi

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Real Madrid'e mağlup olan sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki son dört maçının üçünden yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmaya iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Nunnally ve Sloukas'ın sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş, 4. dakikayı 8-4 üstün geçti. Ev sahibi ekip, Nunnally'in basketiyle 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 17-6. Yusta ve Taylor ile sayılar bulan Real Madrid farkı azaltsa da Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 17-10 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte, Ali Muhammed ile dış atışlardan sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 13. dakikayı 25-18 önde geçti. Doncic ve Reyes'in pota altından, Taylor'ın da 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla Real Madrid, 16. dakikada farkı 2 sayıya (27-25) indirdi. Reyes ile pota altından isabetler bulan Real Madrid, 19. dakikada eşitliği sağladı: 32-32. Real Madrid, Doncic ve Thompkins'in sayılarıyla soyunma odasına 37-36 önde gitti.

SON TOPTA KAYBETTİ

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Nunnally, Sloukas ve Thompson ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş'a, Doncic, Thompkins ve Maciulis'in sayılarıyla karışılık veren Real Madrid, 24. dakikayı 44-42 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Datome'nin üç sayı çizgisinin gerisinde kaydettiği basketle 27. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 49-48. Real Madrid, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği kalan bölümde Doncic'in etkili oyunuyla final periyoduna 62-61 önde girdi.

Son çeyrekte pota altından rakibine üstünlük kuran Real Madrid, Reyes'in kaydettiği sayılarla 33. dakikayı 69-68 üstün geçti. İspanyol temsilcisi, 36. dakikada farkı 4 sayıya çıkardı: 70-74. Maçın 38. dakikasında Vesely'e çalınan sportmenlik dışı faul sonrasında Doncic'in serbest atışlarıyla konuk ekip, 38. dakikada farkı 4 sayıya çıkardı: 75-79. Fenerbahçe Doğuş, son hücumda Wanamaker ile isabet bulamayınca Real Madrid, sahadan 79-77 galip ayrıldı.