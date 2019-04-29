Fenerbahçe, Real ve Bayern'le karşılaşacak

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu öncesinde 30-31 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek özel bir turnuvaya katılacak. Sarı-lacivertli ekip dev rakiplerle karşılaşacak.

BAŞARILI TAKIMLAR DAVET EDİLİYOR

Her yıl Avrupa'nın güçlü takımlarına ev sahipliği yapan turnuvada bu yaz Fenerbahçe de boy gösterecek.

Altıncısı organize edilecek olan kupayı daha önce Bayern Münih 3, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.

Bu yılın katılımcıları, tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla bilinen takımlardan oluşuyor.

Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham Hotspur ve Fenerbahçe'nin ulusal şampiyonluk sayısı toplamda 90'ı geçiyor. Bu dört takımın ülkelerindeki toplam kupa şampiyonlukları da 51'i buluyor.





Real Madrid ve Bayern Münih'in toplam Şampiyonlar Ligi Kupası sayısı ise 19.

