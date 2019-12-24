Fenerbahçe, Rodriguez'in menajeriyle görüşüyor

Fenerbahçe'nin sol bek için istediği isimlerin başında gelen İsviçreli Ricardo Rodriguez'in menajerinin Beşiktaş derbisini Kadıköy'de izlediği belirtildi.

MİLAN, RODRİGUEZ'İ BONSERVİSİYLE VERMEK İSTİYOR

27 yaşındaki oyuncuyla anlaşma aşamasına gelen sarı-lacivertliler, Milan ile satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama konusunda görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan ekibi ise Rodriguez'i bonservisiyle satmak istiyor.

İlerleyen günlerde bu transferle ilgili olumlu ya da olumsuz gelişmelerin olması bekleniyor.

Bu sezon Milan'da sol bek pozisyonu için Abel Hernandez ile rekabet içine giren Rodriguez, oynadığı 5 maçta henüz skora katkı sağlamadı ve 388 dakika görev yaptı.

NAPOLİ DE İLGİLENİYOR

Öte yandan son günlerde Ricardo Rodriguez-Fenerbahçe flörtünü birçok kez gündemine taşıyan Corriere dello Sport, Uruguaylı oyuncuyla İtalya Seria A ekiplerinden Napoli'nin de ilgilendiğini yazdı.