Fenerbahçe, Rıza Durmisi için tekrar devrede

Fenerbahçe'nin sol bek arayışı ile ilgili birçok isim gündeme gelirken yaz transfer döneminde ismi sıkça konuşulan Lazio'nun 25 yaşındaki oyuncusu Riza Durmisi yeniden yakın markaja alındı.

KİRALIK OLARAK İSTENİYOR

Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Danimarkalı oyuncu için İtalyan kulübü yetkilileri ile görüşme masasına oturulacağı ve futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması için yoğun çaba sarf edileceği öğrenildi.

Dört sezon ülkesinin Brondby takımında oynadıktan sonra İspanya'ya geçen ve burada Real Betis ekibinde görev yapan oyuncu geçen sezonun başında Lazio'ya transfer olmuştu.

Piyasa değeri 4 milyon Euro olan futbolcu ile Beşiktaş Kulübü ciddi şekilde ilgilenmiş, anlaşma gerçekleşmemişti.