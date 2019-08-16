Fenerbahçe Riza Durmisi'yi transfer ediyor

Aylardır Kolarov'un peşinden koşan Fenerbahçe, Sırp yıldızın transferinden istediği sonucu alamadı.
Galatasaray'ın Roma'dan Nzonzi'yi transfer etmesi, aylardır Kolarov konusunda İtalyanları ikna edemeyen sarı-lacivertli yönetimi kızdırdı.
Yaşanan bu gelişme üzerine farklı alternatiflere yönelen yönetim, Lazio forması giyen Riza Durmisi'nin peşine düştü.
Oyuncuyla her konuda anlaşan Kanarya'nın İtalyan ekibiyle görüşmelere devam ettiği belirtildi.
TEK SORUN SATIN ALMA OPSİYONU
Durmisi'nin ayrılığına onay veren Lazio ile Fenerbahçeli idareciler arasındaki tek anlaşmazlık, İtalyanların sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi.
Pazarlıkların sürdüğü ve transferin kısa süre içerisinde bitirileceği öğrenildi.