Fenerbahçe R.Madrid karşısında 14. galibiyetini aldı

Fenerbahçe Real Madrid'i Euroleague'in 15.haftasında kendi evinde konuk etti. Obradovic ile bir kez daha kupayı kazanmak isteyen Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Ülker Sports Salonu'nda 65-63 mağlup etti.

Maça muhteşem başlayan Obradovic’in öğrencileri ilk periyodu 10 sayı önde bitirdi. Maçtan kopmayan Real Madrid farkı kapatarak son çeyreğe doğru skora ortak oldu.

13 SANİYE KALA ÖNE GEÇTİ

4. çeyrekte müthiş bir heyecana sahne olan mücadelede başa baş giden skorda Fenerbahçe galibiyet için son saniyeye kadar bekledi. 13 saniye kala 1 sayı geride olan Fenerbahçe, Gigi Datome ile önce sayıyı ardından serbest atışı alarak maçı 65-63 kazandı.

Ligde üst üste 11, toplamda ise 14 galibiyet alan Fenerbahçe Beko’nun tek yenilgiyle liderliğini sağlama alarak Real Madrid’e fırsat vermedi.

OBRADOVİÇ 400.MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILDI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde 400. resmi maçına THY Avrupa Ligi’nde Real Madrid karşısında çıktı. Fenerbahçe’nin başına 2013 yılında geçen Obradovic, sarı-lacivertli takımda 400. resmi maçını galibiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertlileri 5 yılda Avrupa’nın en iyi takımlarından birisi yapan Sırp başantrenör, bu sürede 400 resmi maçta takımıyla 311 galibiyet gördü.

Fenerbahçe Beko, Obradovic’le çıktığı resmi maçların yüzde 78’ini kazandı. Tecrübeli başantrenör, altıncı sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle THY Avrupa Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda toplam 400 maça çıktı. 311 galibiyetle yüzde 79 gibi ulaşılması zor bir oranı yakalayan Obradovic’in takımı, bu sürede sadece 89 defa yenilgi aldı.