Fenerbahçe, Rodrigues'i kiralıyor

Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse'dan sonra Rodrigues'i kadrosuna katıyor.

MAAŞINDA İNDİRİMİ KABUL ETTİ

Werder Bremen'le sözleşmesi sonra eren Kruse'u bonservis bedeli ödemeden alan sarı-lacivertliler, maaşında indirime giden Rodrigues'de de mutlu sona ulaştı.

Al İttihad'ın Şilili teknik direktörü Jose Luis Sierra'nın gönderilmesi yönünde rapor verdiği 28 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Fenerbahçe, önce Suudi Arabistan ekibiyle el sıkıştı.

Oyuncuyu kiralama konusunda Al İttihad'la anlaşan sarı-lacivertliler, Rodrigues ve menajeri ile masaya oturdu ve sıkı pazarlıklar sonunda transferi bitirdi.

Arabistan ekibinde yıllık 4 milyon euro kazanan Rodrigues, maaşında indirime gitmeyi kabul ederek 2,5 milyon euroluk teklife evet dedi.

Fenerbahçe'nin, Rodrigues'i kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

KRUSE'DAN SONRA RODRİGUES DE TAMAM

Forvet bölgesine Kruse'u alan Fenerbahçe, kanat bölgesi için de Rodrigues'i alarak önemli bir işe imza attı. Forvet oyuncularıyla uyumuyla dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncunun, Kruse'un en büyük destekçisi olması bekleniyor.

Kruse-Rodrigues uyumu sağlanırsa, sarı-lacivertli taraftarların beklediği hücum hattı, yeni takviyelerle birlikte oluşabilir.