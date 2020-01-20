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Fenerbahçe, Rodriguez olmazsa N'Sakala'ya yönelecek

Transfer için tahkimden çıkacak kararı bekleyen Fenerbahçe, Rodriguez'de sorun çıkması ihtimaline karşı Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı gündemine aldı.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, TFF’nin geçtiğimiz cuma günkü toplantısında bekledikleri kararın çıkmadığını söylemişti.

Harcama limitinin artırılması için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunan sarı-lacivertli yönetim, yeni transfer Falette'nin lisansını hala çıkaramadı.

TAHKİMDEN İSTENİLEN SONUÇ ÇIKMAZSA N'SAKALA'YA YOĞUNLAŞILACAK 

Sol bek transferi için düğmeye basan ve Milan’da forma giyen Ricardo Rodriguez’de sona yaklaşan Sarı Lacivertliler bu transferde aksilik olması durumunda da sol bek pozisyonu için B planını belirledi.

Bu plana göre Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala’yı gündemine alan yönetim, Rodriguez olmazsa Antalya temsilcisi ile temasa geçecek.

29 yaşındaki Fransız futbolcu Alanyaspor formasıyla 105 karşılaşmada forma giyip 6 asist yapmıştı. 

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