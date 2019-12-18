Fenerbahçe Rodriguez'i listesine aldı

Fenerbahçe yönetimini sezon başında en çok uğraştıran konulardan biri, sol bek transferiydi.

Sarı lacivertliler, uzun süre Roma'nın Sırp futbolcusu Aleksandar Kolarov ile görüştü. Son güne dek görüşmeler yapıldı, ancak 34 yaşındaki oyuncu ikna edilemedi. Kolarov gibi gündemde olan diğer isim, Lazio'da forma giyen Arnavut asıllı Danimarkalı Riza Durmisi idi.

Bu oyuncuyla da anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, aynı günlerde genç Abdülcebrail Akbulut'u da BB Erzurumspor'a kiralık gönderince takım sezona tek sol bekle; Hasan Ali Kaldırım'la başladı. Ancak Hasan Ali de daha önce hiç görülmemiş biçimde sakatlıklardan yakasını kurtaramayınca devre arasında bir sol bek transferi şart oldu.

RODRİGUEZ'DE KARAR KILINDI

Avrupa'da forma giyen çok sayıda sol beki transfer listesine alan sarı lacivertli yönetim, Milan'da oynayan Ricardo Rodriguez'de karar kıldı. İtalyan ekibinin 2017 yılında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'dan transfer ettiği Rodriguez, bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulduğu için takımdan ayrılmak istiyor.

27 yaşında ve 1.80 metre boyundaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Fenerbahçe, Milan ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı lacivertliler, önümüzdeki günlerde masaya oturacakları Rodriguez'i de ikna ederse transfer gerçekleşecek.