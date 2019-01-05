Fenerbahçe Sadık Çiftpınar transferini duyurdu

Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Sadık Çiftpınar'da transfer, sosyal medyadan duyuruldu.

YUVANA HOŞ GELDİN

Sadık Çiftpınar, Twitter'dan Fenerbahçe'nin hesabına ''Bu sevda bitmez gönüllerde'' yazarken Fenerbahçe'nin hesabından ''Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar. Omuz omuza nice zaferlere.'' cevabı geldi.

Paylaşımın altında Fenerbahçe taraftarları da Sadık'a ''Hoş geldin'' yazarken transfer böylece resmileşti.

3.5+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kulübü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.

Bu bağlamda 1 Ocak 1993 doğumlu stoper ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."