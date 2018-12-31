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Fenerbahçe, Sadık için teklif yaptı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Sadık Çiftpınar için ilk teklifi yapan sarı-lacivertliler oldu. Önümüzdeki günlerde anlaşmanın resmi olarak açıklanacağı ifade edildi.

Fenerbahçe, Sadık için teklif yaptı
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Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık'ı hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın istediğini açıklamıştı. Başarılı stoperin sarı-lacivertli ekibe imza atacağı belirtildi.

SADIK'A 1 MİLYON EURO

Başkan Adil Gevrek, Fenerbahçe'nin antetli kağıtta, resmi teklifinin kendilerine ulaştığını ve önümüzdeki hafta detayların konuşulacağını söyledi. Gevrek,  "Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar için resmi teklif aldık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'la takasın da dahil olduğu bir anlaşma yapacağı kaydedilirken, 25 yaşındaki oyuncuya da 3,5 yıllık sözleşme önerildiği belirtildi. Sadık Çiftpınar ile yıllık 1 milyon euroluk bir bedel üzerinden anlaşma sağlandığı da kaydedildi.

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