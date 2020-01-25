Fenerbahçe, sahasında Milan'ı yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 73-64 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 9. galibiyetini elde etti. AX Armani Exchange Milan ise 11. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya takımlar hücumda istediği gibi başlayamadı. Datome ve De Colo'yla sayılar üreten Fenerbahçe Beko, ilk 6 dakikayı 12-11 önde geçti.

Kalinic'in skorer oyunuyla sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 24-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte ilk basketini 14. dakikada bulan Fenerbahçe Beko, buna karşın savunmada sertliğini sürdürünce 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-19.

Datome ve Sloukas'ın 3 sayılık basketleriyle 18. dakikada farkı 17'ye (37-20) kadar çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına 41-31 önde gitti.