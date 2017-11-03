Fenerbahçe sahasında Valencia'yı yendi

THY Euroleague 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında İspanya'nın Valencia takımını 79-66 yendi. Fenerbahçe Doğuş, bu sonuçla 3. galibiyetini aldı. Valencia ise 2. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikayı 9-3 önde tamamladı. Datome ile üç sayı çizgisinin gerisinden, Vesely ile boyalı alandan skor üreten sarı-lacivertli ekip, 6. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 18-12. Valencia, Martinez ile basketler bulsa da Fenerbahçe Doğuş ilk çeyreği 20-18 üstün tamamladı.

FENERBAHÇE'DEN ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

İkinci periyotta rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş; Guduric ve Wanamaker'ın kaydettiği sayılarla 15. dakikayı 31-22 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayı ile 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 38- 26. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 38-30 üstün gitti.

İkinci yarıda Thompson ve Nunnally ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 25. dakikayı 45-38 önde geçti. Datome ile üst üste sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreği 57-49 önde bitirdi.

Final periyodunda hücumda Doornekamp ve San Emeterio ikilisiyle etkili olan Valencia, 34. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 62-57. Vesely ile pota altından sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, 38. dakikada farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 72-62. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 79-66 galip ayrıldı.