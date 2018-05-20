Fenerbahçe şampiyonluk için Real Madrid karşısında

THY Euroleague'de üst üste 3. kez finale kalan Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'i yenerek Avrupa şampiyonluğu unvanını korumaya çalışacak.

ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde Stark Arena'da düzenlenen organizasyonun ilk maçında dün Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenerek finale çıkan sarı-lacivertli takım, gözünü bir kez daha kupaya dikti.

İlk kez 2014-2015 sezonunda Final Four'a kalan ve dördüncü olan Fenerbahçe Doğuş, 2015-2016'da ise ikinci sırada kalmıştı. Geçen sezon İstanbul'da kupayı alarak Türk basketbol tarihine geçen sarı-lacivertliler, bu gururu bir kez daha yaşamak için mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin rakibi ise CSKA Moskova'yı 92-83 yenen Real Madrid oldu.

Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak final mücadelesi Stark Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.

REAL MADRID BU KEZ FİNALDE RAKİP

Fenerbahçe Doğuş, 4. kez yer aldığı Final Four'da 3. defa Real Madrid'le karşılaşacak. Tarihindeki ilk kez 2014-2015'te katıldığı Final Four'da sarı-lacivertliler, ilk maçta Real Madrid'le karşılaşmış ve rakibine yenilerek finale çıkamamıştı.

Geçen sezon İstanbul'daki Final Four'da de bu iki takım ilk maçta karşı karşıya geldi. Bu sefer rakibini yenerek finale çıkan taraf sarı-lacivertliler olmuştu. Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid kozlarını bu sefer de finalde paylaşacak.

OBRADOVIC 10. ZAFERİ ÜLKESİNDE KOVALAYACAK

Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 10. Euroleague zaferini ülkesi Sırbistan'da almaya çalışacak. Euroleague'i 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, Panathinaikos Superfoods'la 5, Partizan, Badalona, Real Madrid ve Fenerbahçe'yle ise birer kez mutlu sona ulaştı.

OBRADOVIC, REAL MADRID'İ SOLLAYABİLİR

Final maçı aynı zamanda bu organizasyonu en fazla kazanan başantrenörle, en fazla şampiyon olan takımın mücadelesine de sahne olacak. Tecrübeli başantrenör Obradovic bu kupayı tıpkı Real Madrid gibi 9 kez kazandı. Fenerbahçe Doğuş şampiyon olması durumunda Obradovic'in kupa sayısı, bu organizasyonu en fazla kazanan Real Madrid'i geçecek. Obradovic, ayrıca Euroleague'i 1995 yılında Real Madrid'le kazanmıştı.

HEDEF AVRUPA'DA 10. KUPA

Fenerbahçe, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını tekrar kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından bir kez daha imza atacak.

Geçen sezon ilk Avrupa Ligi zaferini Fenerbahçe'yle yaşayan Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi. ULEB Avrupa Kupası'nı ise Galatasaray Odeabank 2015-2016, Darüşşafaka ise bu sezon Türkiye'ye getirdi.

Kadın basketbolunda ise Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Euroleague'i elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise geçen sezon Türkiye'ye FIBA Avrupa Kupası'nı getirdi.