Fatih Terim: Dünya kadar büyük hayalim var

1 Cocu'nun mazeretlerinden biri de derbi Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 4-1 mağlup oldukları Dinamo Zagreb maçının ardından yaptığı açıklamada "Beşiktaş derbisini çok konuştuk ve bu da bugün bizi etkileyen konulardan biriydi" dedi

2 Fenerbahçe savunmasından büyük hata Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olarak hüsranla başladı. Sarı-lacivertlilerin yediği 3. goldeki savunma hatası ise büyük eleştirilere neden oldu.

3 Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor Yeni sezonuna Ali Koç başkanlığında başlayan Fenerbahçe'nin kötü gidişi Avrupa'da da sürüyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildi.

4 Fenerbahçe Zagreb'den eli boş döndü Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu ve gruba puansız başladı.

5 Beşiktaş Avrupa'daki ilk maçından 3 puan aldı Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg'u 3-1 mağlup etti ve gruba 3 puanla başladı.

6 Manchester City 4 maç üst üste kaybetti Açılış maçında dün akşam Lyon'a 2-1 mağlup olan Guardiola'nın Manchester City'si Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 4 maç kaybeden ilk İngiliz temsilcisi oldu.

7 Ndiaye Fatih Terim'den özür diledi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Lokomotiv Moskova maçın kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen ve Porto maçında cezalı duruma düşen Ndiaye, Fatih Terim'den özür diledi.

8 Rus basını G.Saray yenilgisini unutamıyor Rus basını, Galatasaray'a 3-0 yenilen Lokomotiv Moskova'yı sert bir dille eleştirmeye devam ediyor. Ruslar, "Rodrigues sol kanadı otobana çevirdi, bir adamı durduramadık" yorumunda bulundu.

9 Juventus cephesi Ronaldo'nun kırmızısına tepkili Ronaldo'nun Valencia deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrası Nedved hakem odasına indi. Portekizlinin 1 maç ceza alması gündemde.