Fenerbahçe savunmasından büyük hata

UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ile karşılaşan Fenerbahçe'de yenilen 3. golde büyük bir savunma hatası meydana geldi.
BİRBİRLERİYLE ÇARPIŞTILAR
Fenerbahçe savunmasına atılan uzun topta İsmail Köybaşı ile Mehmet Topal aynı anda topa hamlede bulunmak isterken birbirlerine çarptı ve top bir anda boş durumdaki Olmo'nun önünde kaldı.
(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)
Olmo, topu hemen Hajrovic'e çevirirken Hajrovic kendisinin 2, takımının 3. golünü attı ve Zagreb ekibi skoru 3-1'e yaptı.
İSMAİL KÖYBAŞI ELEŞTİRİLDİ
Dinamo Zagreb'in 3. golü atmasının ardından sosyal medyada da Fenerbahçe taraftarlarından İsmail Köybaşı'na eleştiri geldi.
(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)