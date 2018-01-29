Fenerbahçe, savunmaya Paletta'yı alıyor

Fenerbahçe sezon başında transfer etmek için teklif götürdüğü Paletta için yeniden devreye girdi. Trabzonspor maçından sonra defans oyuncusu istediğini aktaran Aykut Kocaman'ın isteği üzerine sarı-lacivertli ekip harekete geçti.

İTALYAN BASINI YAZDI

İtalyan'nın önde gelen gazetecilerinden Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Milan'ın savunmacısı Paletta'yı transfer edecek. Milano ekibinde forma şansı bulamayan Paletta da sarı-lacivertli ekibe gelmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, Paletta'nın menajeriyle görüşerek transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AYKUT KOCAMAN TRANSFER İSTEDİ

Trabzonspor'la 1-1 berabere biten maçın ardından forvet değil stoper istediğini aktaran Aykut Kocaman, "Bizde her şey 10 numara ve forvet üzerinden konuşuluyor. Bir forvet daha, bir forvet daha, bir forvet daha. Daha çok gol atalım.. Bu işler böyle olmuyor. Çok net defans ihtiyacımız var. Defansa transfer yapmalıyız." şeklinde konuşmuştu.