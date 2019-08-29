Fenerbahçe, Schick'i kiralamak istiyor

Süper Lig'de oynadığı 2 maçta 7 gol atan ve 6 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Vedat Muriç'in yanına bir golcü almayı planlayan sarı-lacivertliler, Roma'nın Çekyalı futbolcusu için harekete geçti.
Fenerbahçe, 23 yaşındaki Patrik Schick için kiralama teklifi yaparken, İtalyan ekibi sarı-lacivertlilerin bu önerisine olumlu yaklaştı.
Geçtiğimiz günlerde Alman takımı Bayern Leverkusen'le görüşen ancak anlaşmaya varamayan Schick, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.
Santrfor dışında sağ kanatta da görev yapabilen Schick, geçen sezon Roma formasıyla çıktığı 32 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
ROMA 'KULÜP BUL' DEDİ
Transferin son günleri yaklaşırken Roma, takımda düşünülmeyen 5 futbolcuya 'kendinize kulüp bulun' talimatı verdi.
İtalyan ekibinin göndereceği isimlerden biri de Patrik Schick. Diğer futbolcular ise Maxime Gonalons, Gregoire Defrel, Robin Olsen ve Davide Santon.