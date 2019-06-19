Fenerbahçe seride durumu eşitledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde final serisinin altıncı maçı, Fenerbahçe Beko’nun evi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynandı.

Seride 3-2 geride olan Fenerbahçe Beko, kritik maçta Anadolu Efes’I 85-69 mağlup etti ve bu sonucun ardından final serisi yedinci maça uzadı.

F.BAHÇE SOYUNMA ODASINA 2 SAYI FARKLA ÖNDE GİRDİ

Basketbolda sezonun şampiyonu, yedinci maçın ardından belli olacak. Zorlu mücadeleye etkili başlayan takım Fenerbahçe Beko oldu. Art arda bulduğu üç üçlükle oyuna başlayan sarılacivertliler maçın henüz başında Anadolu Efes’e baskıyı hissettirdi ve ilk çeyreği 17-14 önde kapattı.

İlk çeyreğin sonlarına doğru rakibinin baskısını kıran ve üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatan Anadolu Efes, ikinci çeyrekte sayı etkinliğini artırmayı başardı. Skor tabelasında bir süre öne de geçen Ergin Ataman’ın talebeleri, buna ragmen üstünlüğünü koruyamadı ve Fenerbahçe Beko, ilk yarı sonunda soyunma odasına 38-36 önde girdi.

FENERBAHÇE 16 SAYFI FARKLA KAZANDI

Üçüncü çeyrekte iki takım da karşılıklı sayı üretmeyi sürdürdü. Fenerbahçe Beko, rakibinin skor üstünlüğüne izin vermedi ve son çeyreğe 53-52 önde girdi. İlk üç çeyreği de önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, son periyotta farkı açmayı başardı. Dördüncü çeyreğe üst üste bulduğu sayılarla başlayan ve temposunu artıran sarı-lacivertliler, kısa süre içinde rakibinin direncini kırmayı başardı.

Karşılaşmanın sonunda Anadolu Efes’i 85-69’luk skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, final serisini yedinci maça taşımayı başardı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde sezonun şampiyonu, 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes’in sahası Sinan Erdem Spor Salonu’nda oıynanacak yedinci maçın ardından belli olacak.