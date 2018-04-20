Fenerbahçe seriyi 2-0 yaptı

Play-off çeyrek final ikinci maçında Baskonia'yı konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 95-89 kazanarak seride 2-0 öne geçti.
F.BAHÇE FINAL-FOUR'A ÇOK YAKLAŞTI
Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Final Four'a yükseleceği eşleşmenin üçüncü maçı, 24 Nisan Salı günü İspanya'da oynanacak.
Maça etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş ilk çeyreği 25-23 devreyi ise 53-49 önde kapadı. İkinci yarıya istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Doğuş ilerleyen bölümlerde oyun üstünlüğünü eline aldı ve çeyreği de 71-68 önde bitirdi.
Son çeyrekte de rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Doğuş sahadan 95-89 galip ayrılarak seride 2-0 öne geçti.