Fenerbahçe seriyi devam ettirmek istiyor

Galatasaray'ın son dönemde en formda ismi olan Lemina, yönetime gelecek sezon da takımda yer almak istediğini iletti.

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Fenerbahçe: Limit artırımı yetersiz

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL ekledi. Ancak sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, bu rakamın transfer yapmak için yeterli olmadığı vurgulandı.