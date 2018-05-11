Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapadı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Quaresma için gelen tekliflere açık olduklarını ifade etti.

Fenerbahçe kalecisi Kameni, İspanyol basınına verdiği röportajda, "Aykut Kocaman sebepsiz yere beni yedek bıraktı, hakkımı yedi" ifadelerini kullandı.

Kameni: Aykut Kocaman bana haksızlık yaptı

Olaylar nedeniyle yarıda kalan derbi hakkında konuşan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Giuliano, "Şenol Güneş hiçbir şey olmadığı halde sarsılmış gibi hareketler yaptı" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "UEFA, Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir engelleme olmayacağını bize söyledi" dedi.

Dani Alves, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Daha önce Alves'in yerine Milli Takım'a çağrılan Mariano'nun yine davet alması bekleniyor.

1 F.Bahçeli futbolcuların ciğer dürüm keyfi Akhisarspor'a 3-2 yenilerek kupayı Manisa ekibine kaptıran Fenerbahçe'de, futbolcuların soyunma odasına ciğer dürüm siparişi vermesi taraftarları çıldırttı.

2 Akhisar şampiyon oldu, Avrupa hesapları değişti Akhisarspor, Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı ve Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı elde etti. Akhisar'ın şampiyonluğu diğer takımların Avrupa macerasını da etkiledi.

3 Cengiz Ünder için 4 takımdan teklif geldi İtalyan basını Cengiz Ünder'in yükselişini manşetlere taşırken, milli futbolcu için Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler geldiğini yazdı.

4 Gomis: Malatya benim rekor maçım olacak Son haftaların suskun ismi Bafetimbi Gomis, Yeni Malatyaspor maçında atacağı gollerle Alex'in rekorunu kıracağını söyledi.

5 UEFA Galatasaray'a Avrupa cezası vermeyecek Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "UEFA, Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir engelleme olmayacağını bize söyledi" dedi.

6 Salah, Liverpool'da kalacağını açıkladı Adı Real Madrid ile anılan Liverpool'un süper yıldızı Muhammed Salah, takımdan ayrılmayacağını söyledi.

7 Giuliano: Şenol Güneş rol yaptı Olaylar nedeniyle yarıda kalan derbi hakkında konuşan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Giuliano, "Şenol Güneş hiçbir şey olmadığı halde sarsılmış gibi hareketler yaptı" dedi.

8 Kameni: Aykut Kocaman bana haksızlık yaptı Fenerbahçe kalecisi Kameni, İspanyol basınına verdiği röportajda, "Aykut Kocaman sebepsiz yere beni yedek bıraktı, hakkımı yedi" ifadelerini kullandı.

9 Arda Turan'ın babası kalp krizi geçirdi Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan'ın babası Adnan Turan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Turan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.