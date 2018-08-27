Fenerbahçe Sissoko için anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, gündeminde yer alan orta saha oyuncusu Moussa Sissoko'nun transferinde sona geldi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE RESMİYET KAZANACAK

beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe, Moussa Sissoko ve kulübü Tottenham ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanırken, transferin kısa süre içerisinde resmilik kazanması bekleniyor.

İMZA ATMASI BEKLENİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlerde de Fenerbahçe'nin Moussa Sissoko için bu yıl kiralık, gelecek yıl da 'zorunlu' satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğuna vurgu yapılmıştı. Fransız orta saha oyuncusunun hafta arasında İstanbul'a gelip, Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.