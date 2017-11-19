Fenerbahçe-Sivasspor maçının 11'leri

Spor Toto Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor kozlarını paylaşacak.
Ligde son 3 maçında Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor'la berabere kalan sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini yenerek 34 gün sonra galibiyetle tanışmak istiyor.
Fenerbahçe ile Sivasspor arasında saat 19.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Neustadter, Skrtel, Şener, Mehmet Topal, Josef, Giuliano, Dirar, Aatif, Janssen
Sivasspor: Rochet, Dyakov, Bjarsmyr, Auremir, Ziya, N'Dinga, Rybalka, Hakan, Emre, Bifouma, Kone