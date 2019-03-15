Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak maçı Bülent Yıldırım yönetecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan sarı-lacivertliler, Sivas ekibi karşısında galip gelerek rahat bir nefes almayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Topal, Tolgay, Ayew, Zach, Moses, Soldado