Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında saat 19.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Ligde son 3 maçında Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor'la berabere kalan sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini yenerek 34 gün sonra galibiyetle tanışmak istiyor.

Fenerbahçe, ligde son galibiyetini 15 Ekim'de sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek almıştı. İlk 11 haftalar itibarıyla son 27 yılın en kötü sezon başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, haftaya 17 puanla girdi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Aykut Kocaman, Sivasspor karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Osmanlıspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Valbuena ile Isla, henüz takımla çalışmalara başlamadı.

Bu iki futbolcunun yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Robin van Persie de forma giyemeyecek. Başkent deplasmanında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Alper Potuk ve Luis Neto oynayamayacak isimler arasında yer alıyor. S

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Josef, Topal, Dirar Giuliano, Aatıf, Janssen

Sivasspor: Rochet, Auremier, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya, Ndinga, Hakan, Rybalka Bifouma, Emre, Kone