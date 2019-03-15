Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maçı Bülent Yıldırım yönetecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan sarı-lacivertliler, Sivas ekibi karşısında galip gelerek rahat bir nefes almayı hedefliyor.

Haftaya küme düşme hattının 1 puan önünde 28 puanla 14. sırada giren sarı-lacivertliler, ligdeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise 34 puan ve averajla haftaya 7. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Moses, Zajc, Ayew, Soldado.

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Papp, Ziya, N'Dinga, Hakan, Diabate, Rybalka, Emre, Kone.